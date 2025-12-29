Asosur destaca eliminación de requisitos para compra de combustible, pero espera autorización de la ANH

Tras semanas de tensiones y quejas de los usuarios en los surtidores, la Asociación de Surtidores (Asosur) de Santa Cruz recibió con optimismo la emisión de la Resolución Ministerial 212. Esta norma elimina la obligación de presentar una declaración jurada para la compra de combustible, un requisito que, según el sector, generaba retrasos y malestar social.

Susy Dorado, gerente de Asosur Santa Cruz, detalló que el anterior procedimiento, regido por la normativa 025 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), era inviable para el ciudadano común. "La gente reclamaba bastante a las estaciones de por qué motivo le estaban pidiendo una declaración jurada porque esa declaración jurada tenía 5 días de plazo para llevarla hasta la ANH y presentarla", explicó Dorado, subrayando que las estaciones simplemente acataban las órdenes del ente regulador.

Hacia la simplificación del trámite

Con la nueva disposición del Ministerio de Hidrocarburos, el proceso volverá a ser directo. Según la gerente, esto permitirá descomprimir las filas y mejorar el servicio de manera inmediata.

"Lo que establece la resolución ministerial es la simple presentación de carnet de identidad. Entonces, creo yo que esto va a ayudar muchísimo a todas las personas que necesitan y requieren este producto", afirmó Dorado.

Sin embargo, Dorado aclaró que para que este cambio se aplique en los surtidores, la ANH debe emitir una resolución administrativa que deje sin efecto formalmente la anterior y, sobre todo, que instruya la actualización de los sistemas informáticos.

El reto técnico: Actualización de sistemas

Uno de los puntos críticos para la implementación de la medida es el sistema de facturación. La gerente señaló que los sistemas actuales están programados para bloquear la venta si no se registra previamente la declaración jurada.

"Nosotros tenemos solamente siete sistemas autorizados a nivel nacional. Un gran número está con el sistema 'Facturito' que depende directamente de la ANH... No creo que demore más de 1 hora, 1 hora y media, pero sí necesitamos que la ANH dé el visto bueno y la directriz para hacerlo", explicó la gerente de Asosur.

Pendientes: Precios internacionales y venta en bidones

Pese al avance, Asosur identificó otros temas que requieren una pronta regulación por parte de la ANH. Entre ellos, cómo se procederá con la venta a vehículos con placa extranjera y la clarificación sobre la venta de diésel sin límite de volumen.

Sobre el límite de 120 L mensuales para la venta en bidones, Dorado indicó: "Ahora se entiende que ya no vamos a tener un límite para el diésel de 120 litros y que vamos a poder vender de manera irrestricta con la presentación del carnet, pero eso también tiene que estar estipulado en la normativa".

La representante del sector solicitó una reunión urgente con la ANH para el día de mañana, con el fin de aportar su experiencia operativa. "Es importante también indicarles cuál es nuestro know-how, cómo funcionan las estaciones de servicio en el día a día para que se puedan normar y regular a través de esta experiencia", sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play