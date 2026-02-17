La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Oruro emitió una alerta urgente debido a un desprendimiento de rocas de gran magnitud. El incidente se localiza específicamente en el sector alcantarillas Colquiri, afectando directamente el tramo que conecta Caracollo con la población de Colquiri.

El evento geológico ha generado una situación de riesgo considerable para los usuarios del transporte público y privado que circulan por esta vía. Ante este escenario, las autoridades camineras recomiendan a la población ejercer extrema precaución al transitar por el área afectada.

La logística necesaria para las labores de limpieza y remoción de escombros ya está siendo coordinada por el personal técnico de la institución estatal. El objetivo principal es limpiar la ruta a la brevedad posible para normalizar el flujo vehicular en esta importante ruta regional.

Se hace un énfasis especial en que los conductores de vehículos pequeños deben tomar recaudos adicionales durante su paso por la zona de derrumbe. La seguridad vial permanece como prioridad mientras se completan las tareas correspondientes en el área.

