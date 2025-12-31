ABC activa plan vial y habilita número para reportar emergencias ante aumento de viajes por feriado largo

En el último día del año y ante el incremento de viajes por el feriado largo del 1 y 2 de enero, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó de manera plena su Plan Lluvias y puso a disposición de la población un canal exclusivo de WhatsApp y el número 71219232 para reportar emergencias en las carreteras del país.

Además del número 71219232, los usuarios pueden consultar el estado actualizado de las carreteras en la plataforma transitabilidad.abc.gob.bo, donde se informa en tiempo real sobre restricciones, horarios, cortes y eventuales bloqueos.

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, informó que todos los recursos operativos de la entidad se encuentran movilizados para atender de forma inmediata cualquier eventualidad provocada por las lluvias y garantizar la transitabilidad, tomando en cuenta el alto flujo vehicular por las fiestas de fin de año.

Farfán señaló que los 83 tramos de la Red Vial Fundamental están transitables con precaución, aunque advirtió la existencia de puntos críticos, principalmente en la ruta a los Valles Cruceños y en algunos sectores del departamento de La Paz, donde se realizan trabajos de reposición tras derrumbes.

“Algunos tramos presentan problemas recurrentes por fallas geológicas y diseños no adecuados; sin embargo, la ABC logró mantener la transitabilidad, especialmente en estas fechas críticas en las que coinciden las lluvias con una alta demanda de viajes por carretera”, explicó.

Con la activación del Plan Lluvias, el personal de las nueve regionales de la ABC se encuentra en estado de emergencia y realiza un monitoreo permanente de las vías para garantizar la seguridad de los usuarios.

No obstante, Farfán reconoció que el Plan Lluvias cuenta con recursos limitados, tomando en cuenta que de manera ideal se requerirían al menos Bs 1.000 millones para atender de forma eficiente los más de 17.000 kilómetros de la Red Vial Fundamental.

“Este año hemos recibido cerca de 220 millones de bolivianos, cuando deberíamos contar con al menos 370 millones solo para conservación. Además, se incrementaron más de 3.000 kilómetros por ley sin presupuesto y con un monto menor al del 2024”, detalló.

La autoridad recomendó a la población que aprovechará el feriado largo para viajar en familia, tomar precauciones, circular preferentemente de día y respetar la señalización instalada en las rutas.

