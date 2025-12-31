TEMAS DE HOY:
Nacionales

ABC activa el 'Plan Lluvias' para garantizar la transitabilidad en el feriado de Año Nuevo

La Administradora Boliviana de Carreteras informó que solo tres tramos presentan problemas a nivel nacional. El resto de las vías están expeditas y se realizarán controles permanentes durante el feriado.

Juan Marcelo Gonzáles

30/12/2025 20:19

Foto: Carreteras de Bolivia en época de lluvia (Internet)
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, informó que para el feriado largo de Año Nuevo se activó el Plan Lluvias, con el objetivo de garantizar la transitabilidad de las carreteras en todo el país.

La autoridad precisó que, hasta la fecha, solo tres tramos presentan dificultades a nivel nacional. En el departamento de La Paz, el tramo afectado es Charazani–Apolo; en Santa Cruz, el sector de Chorro Viejo; y en Tarija, la zona de Itacua. En el resto del país, las vías se encuentran expeditas para la circulación vehicular.

Farfán señaló que la ABC trabajará las 24 horas del día durante todo el feriado, con personal y maquinaria desplegados para atender emergencias derivadas de las lluvias y evitar interrupciones prolongadas del tránsito.

 

 

Asimismo, la institución habilitó el número de WhatsApp 71219323, a través del cual la población podrá consultar el estado de las carreteras y reportar incidentes en la Red Vial Fundamental.

La autoridad advirtió que las empresas encargadas del mantenimiento que no cumplan con sus obligaciones contractuales estarán sujetas a sanciones y multas, conforme a lo establecido en los contratos vigentes.

 

