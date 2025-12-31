ABC informa que el tramo carretero Charazani – Cruce Apolo se encuentra transitable

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) comunicó oficialmente este martes que el tramo vial que conecta la localidad de Charazani con el Cruce Apolo, en el departamento de La Paz, se encuentra actualmente abierto al tráfico y totalmente transitable.

A pesar de las condiciones favorables de la vía, la institución técnica recomienda a todos los transportistas y conductores particulares:

Conducir con extrema precaución, considerando las características geográficas de la zona.

Respetar estrictamente la señalización vial vertical y horizontal.

Mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante cualquier cambio climático.

Mira la programación en Red Uno Play