TEMAS DE HOY:
Eduardo Del Castillo Del Castillo FELCC

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

ABC informa que el tramo carretero Charazani – Cruce Apolo se encuentra transitable

La ABC confirma la habilitación de la vía tras mantenimiento, aunque insta a los conductores a circular con precaución y respetar la señalización.

Jhovana Cahuasa

30/12/2025 20:06

Foto: Administradora Boliviana de Carreteras
La Paz

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) comunicó oficialmente este martes que el tramo vial que conecta la localidad de Charazani con el Cruce Apolo, en el departamento de La Paz, se encuentra actualmente abierto al tráfico y totalmente transitable.

A pesar de las condiciones favorables de la vía, la institución técnica recomienda a todos los transportistas y conductores particulares:

  • Conducir con extrema precaución, considerando las características geográficas de la zona.

  • Respetar estrictamente la señalización vial vertical y horizontal.

  • Mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante cualquier cambio climático.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD