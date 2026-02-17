Mientras la ciudad festeja, 1.500 personas participan de retiro espiritual

Mientras muchas personas disfrutan del carnaval en las calles, alrededor de 1.500 personas optaron por un camino distinto: participar del retiro espiritual organizado por La Mansión, un espacio para reflexionar, fortalecer la fe y compartir en comunidad.

“Durante este día tenemos oraciones, prédicas y espacios de encuentro desde las 8:30 hasta las 17:00. Contamos con la presencia del padre colombiano Andoni Rico, así como de las hermanas Gugi Roda y Sandra Serrano, quienes nos compartirán la palabra durante estos dos días”, explicó Juan Ernesto Ribera, subcoordinador de la mansión.

El retiro, que se realiza cada año durante el carnaval, concluye con la Eucaristía y es gratuito. Los asistentes solo deben traer raciones secas para compartir entre todos.

“Es un tiempo de renovación en fe y esperanza. Invitamos a quienes quieran sumarse a vivir una experiencia diferente en estos días de fiesta”, añadió Ribera.

Para quienes buscan combinar espiritualidad y recreación familiar, también se desarrollan los campamentos evangélicos bajo la iniciativa “Juntos en la Misión”.

Allí, las familias participan en juegos, dinámicas, talleres y noches de talentos, mientras escuchan la palabra de Dios. “Hoy tenemos alrededor de 40 personas, unas 20 familias y varios jóvenes que han venido solos. Buscamos que sea un tiempo muy bendecido”, destacó Ribera.

