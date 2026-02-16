TEMAS DE HOY:
Sismo de magnitud 3.5 se registró en la provincia Antonio Quijarro de Potosí

La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y conservar la calma ante este tipo de fenómenos naturales.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 10:46

Foto: El epicentro fue en la provincia Quijarro de Potosí. Observatorio San Calixto.
Potosí

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC) reportó la madrugada de este lunes un sismo de magnitud 3.5 M registrado a las 03:05:33 (hora local) en el departamento de Potosí.

De acuerdo con el informe técnico, el evento presentó una profundidad hipocentral de 95 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo intermedio.

El epicentro fue localizado en la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, región ubicada en el sudoeste del país.

Por la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico, no se reportaron daños materiales ni personales hasta el momento.

Este tipo de eventos, al originarse a mayor profundidad, suelen tener una percepción leve o incluso imperceptible en superficie.

