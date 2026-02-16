Sismo de magnitud 3.5 se registró en la provincia Antonio Quijarro de Potosí

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC) reportó la madrugada de este lunes un sismo de magnitud 3.5 M registrado a las 03:05:33 (hora local) en el departamento de Potosí.

De acuerdo con el informe técnico, el evento presentó una profundidad hipocentral de 95 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo intermedio.

El epicentro fue localizado en la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, región ubicada en el sudoeste del país.

Por la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico, no se reportaron daños materiales ni personales hasta el momento.

Este tipo de eventos, al originarse a mayor profundidad, suelen tener una percepción leve o incluso imperceptible en superficie.

Mira la programación en Red Uno Play