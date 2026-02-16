Felcv habilita líneas de denuncia para prevenir hechos de violencia en Carnaval

La Policía Boliviana habilitó números en todo el país para denunciar cualquier hecho de agresión.
La violencia no es parte del Carnaval. En ese marco, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) difundió los números habilitados para denunciar cualquier hecho de agresión que pueda registrarse durante estas jornadas festivas.
Desde la institución recordaron que en Carnaval los derechos no tienen feriado, por lo que instan a la población a mantener a mano y difundir los contactos de emergencia, a fin de activar una atención oportuna ante situaciones de violencia.
Los números de la Felcv por departamento son los siguientes:
