Felcv habilita líneas de denuncia para prevenir hechos de violencia en Carnaval

La Policía Boliviana habilitó números en todo el país para denunciar cualquier hecho de agresión.

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/02/2026 7:52

Foto: Ministerio de Gobierno

La violencia no es parte del Carnaval. En ese marco, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) difundió los números habilitados para denunciar cualquier hecho de agresión que pueda registrarse durante estas jornadas festivas.

Desde la institución recordaron que en Carnaval los derechos no tienen feriado, por lo que instan a la población a mantener a mano y difundir los contactos de emergencia, a fin de activar una atención oportuna ante situaciones de violencia.

Los números de la Felcv por departamento son los siguientes:

La Paz 73098323
El Alto 720422022
Oruro 72025397
Potosí 72042570
Cochabamba 71270447
Chuquisaca 71569570
Tarija 78241690
Santa Cruz 71565365
Beni 72042709
Pando 72042740

