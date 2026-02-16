Felcv habilita líneas de denuncia para prevenir hechos de violencia en Carnaval

La violencia no es parte del Carnaval. En ese marco, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) difundió los números habilitados para denunciar cualquier hecho de agresión que pueda registrarse durante estas jornadas festivas.

Desde la institución recordaron que en Carnaval los derechos no tienen feriado, por lo que instan a la población a mantener a mano y difundir los contactos de emergencia, a fin de activar una atención oportuna ante situaciones de violencia.

Los números de la Felcv por departamento son los siguientes:

La Paz 73098323

El Alto 720422022

Oruro 72025397

Potosí 72042570

Cochabamba 71270447

Chuquisaca 71569570

Tarija 78241690

Santa Cruz 71565365

Beni 72042709

Pando 72042740

