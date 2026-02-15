Alegría, música y mojazón: Así arranca el 'Carnaval de Calle' en la capital cruceña

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha dado inicio oficial a su tradicional carnaval de calle con una masiva participación. Las comparsas y vecinos se han volcado a las vías públicas para celebrar una de las festividades más esperadas del calendario regional.

En el centro de la urbe, el acceso vehicular dentro del primer anillo ha quedado completamente restringido para garantizar la seguridad de los peatones. Esta medida convierte el ‘casco viejo’ en un espacio exclusivo para el despliegue de los comparseros.

Fotos: Sebastián Mamiña.

Por el contrario, la circulación de motorizados se mantiene con normalidad en las avenidas y barrios ubicados fuera del primer anillo. El contraste logístico permite que el resto de la ciudad continúe con su actividad mientras el núcleo urbano vive la intensidad de la fiesta.

Fotos: Sebastián Mamiña.

Mira la programación en Red Uno Play