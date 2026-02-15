TEMAS DE HOY:
Incendio de vehículo Choque de vehículos Carnaval de Sucre

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Alegría, música y mojazón: Así arranca el 'Carnaval de Calle' en la capital cruceña

El primer anillo se convierte en peatonal mientras los demás anillos mantienen el flujo motorizado.

Ximena Rodriguez

15/02/2026 16:39

Fotos: Sebastián Mamiña.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha dado inicio oficial a su tradicional carnaval de calle con una masiva participación. Las comparsas y vecinos se han volcado a las vías públicas para celebrar una de las festividades más esperadas del calendario regional.

En el centro de la urbe, el acceso vehicular dentro del primer anillo ha quedado completamente restringido para garantizar la seguridad de los peatones. Esta medida convierte el ‘casco viejo’ en un espacio exclusivo para el despliegue de los comparseros.

Fotos: Sebastián Mamiña.

Por el contrario, la circulación de motorizados se mantiene con normalidad en las avenidas y barrios ubicados fuera del primer anillo. El contraste logístico permite que el resto de la ciudad continúe con su actividad mientras el núcleo urbano vive la intensidad de la fiesta.

Fotos: Sebastián Mamiña.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD