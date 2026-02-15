TEMAS DE HOY:
Deportes

Reportan el fallecimiento de la esposa del exarquero Daniel Vaca a causa del cáncer

El Club The Strongest activó una campaña de solidaridad para apoyar a la familia de Vaca.

Red Uno de Bolivia

15/02/2026 16:19

Foto: Daniel Vaca y su esposa Marcela Del Río. Instagram
La Paz

El fútbol boliviano se encuentra de luto tras el fallecimiento de la esposa del exarquero Daniel Vaca, Marcela Del Río, este domingo a causa de un largo padecimiento de cáncer, que incluso llevó al Club The Strongest a activar una campaña de solidaridad para apoyar a la familia de la recordada figura del balompié nacional.

A través de un mensaje público, el club atigrado confirmó la noticia y expresó su solidaridad y condolencias al exguardameta y a su familia por la irreparable pérdida.

“En estos momentos de inmenso dolor, nos unimos solidariamente a su tristeza, acompañándolos con respeto, fe y esperanza. Que el amor compartido, los recuerdos construidos y el legado que ella deja en sus vidas sean fortaleza y consuelo”, señala el pronunciamiento.

En el mensaje también se destaca que el amor compartido, los recuerdos construidos y el legado que deja en vida serán fortaleza y consuelo para el exfutbolista, sus hijos y su entorno más cercano.

En días pasados, el club activó una campaña solidaria con el objetivo de brindar apoyo a la esposa de la gran leyenda del fútbol paceño.

Asimismo, en la víspera, se desarrolló un “Clásico Solidario”, con la participación de exjugadores de The Strongest y de Bolívar que dieron un gran espectáculo en el estadio Rafael Mendoza Castellón, de Achumani, para recaudar fondos.

