Una imagen que puede quedar para el recuerdo. El boliviano Marcelo Torrez fue integrado en los últimos días al plantel profesional de Santos para entrenar con el primer equipo, viviendo una experiencia que marca un paso importante en su crecimiento dentro del fútbol brasileño.

Durante una de las prácticas del Peixe, Torrez tuvo la oportunidad de compartir campo con todas las figuras del club, pero lo que más llamó la atención fue una fotografía que circuló en redes sociales, donde se lo ve disputando el balón mano a mano con Neymar.

La escena generó reacciones inmediatas entre los seguidores, especialmente en Facebook, donde varios hinchas destacaron la intensidad y competitividad del futbolista boliviano, valorando que se mida de igual a igual en un entorno de alto nivel.

El momento no solo refleja la confianza del club en el joven jugador, sino también el avance de los talentos bolivianos que buscan abrirse camino en una de las ligas más exigentes del continente, ahora con presencia directa en el primer equipo de Santos.

