Así fue la persecución en Villazón donde un policía se salvó de morir de milagro

Una persecución policial en plena madrugada terminó con dos sospechosos aprehendidos y un efectivo que se salvó de milagro, luego de que uno de los implicados intentara disparar contra una funcionaria durante un operativo en el centro de Villazón.

El hecho se registró cerca de la 01:00 el sábado, cuando patrullas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recorrían la calle Potosí. Al llegar a la intersección con Cotagaita, los uniformados detectaron que los accesos a oficinas de la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos habían sido forzados con herramientas.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar. Durante la persecución, uno de ellos, identificado como Armando R. L., alias “el Loro”, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros e intentó accionarla contra una funcionaria policial. El arma presentó una falla mecánica y no se activó, lo que permitió que los efectivos lo redujeran de inmediato.

Dentro de las oficinas fue encontrado el segundo implicado, Marcelo G. E., alias “El Chanchín”, quien se ocultaba en el inmueble. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público.

Antecedentes y evidencias

Según el informe del comando policial de frontera, los dos aprehendidos tienen antecedentes y mandamientos pendientes en distintos departamentos, entre ellos Potosí. Uno de ellos habría salido recientemente del penal de Cantumarca.





