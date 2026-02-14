Tragedia en Cochabamba: Hallan a una adulta mayor sin vida tras una celebración comunal

Las autoridades de Cochabamba confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 60 años en una laguna de la comunidad de Pajcha, dentro del municipio de Cliza. Según los reportes iniciales, la víctima habría caído accidentalmente a un depósito de agua mientras intentaba retornar a su domicilio particular.

Los testimonios de los comunarios indican que la fallecida asistió previamente a una boda donde se presume que hubo consumo de bebidas alcohólicas. El descubrimiento fue realizado por los propios vecinos del sector, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al ver el cadáver.

Equipos de la Unidad de Bomberos y efectivos policiales ejecutaron las labores de recuperación en una zona de aproximadamente 10 metros de profundidad. Durante la intervención, los peritos identificaron un reciente deslizamiento de tierra que pudo haber provocado la caída fatal de la mujer hacia el agua.

Los restos mortales fueron trasladados a la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses para la realización de la autopsia de ley obligatoria. Este procedimiento científico será el encargado de establecer con precisión las causas del deceso y descartar otras hipótesis en la investigación en curso.

Mira la programación en Red Uno Play