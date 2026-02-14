Subnacionales 2026: Raúl Daza propone a La Paz su programa 3/80

En los estudios de Que No Me Pierda, hoy en el sector Uno Decide, estuvo presente el candidato a la Alcaldía de La Paz, Raúl Daza, por la Alianza Frente Revolucionario de Izquierda quien dio a conocer su programa 3/80.

Daza cuenta con dos títulos, uno en Ingeniería Civil y otro como licenciado en Derecho, siendo especialista en vías y transporte; actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad de Ingenieros de La Paz.

Es su primera incursión en la política; asumió el reto a solicitud de los vecinos que respaldan su trayectoria como profesional. Entre sus principales propuestas está el programa 3/80, que consiste en poder diseñar y planificar una ciudad armoniosa para los niños de tres años y un adulto mayor de 80 años de edad.

“Soy un ciudadano más que ama La Paz, pero sobre todo que ha vivido junto a los vecinos y se ha dado cuenta de las necesidades, no ahora que soy candidato, sino hace tiempo que vengo ayudando a los ciudadanos, principalmente en las laderas”, se presentó el candidato.

Transporte

No cumple los tres de cualquier ingeniería de transporte:

Confort: los asientos son incómodos y pequeños.

Seguridad: cada vez más accidentes en el servicio.

Eficiencia: no cumple con sus rutas y genera desorden en la ciudad.

Se debe realizar una reingeniería para incluso fijar las tarifas y las rutas.

Parqueos tarifados

Se va a eliminar el parqueo actual, porque quita espacio y solo beneficia a algunas empresas.

Servicio municipal de transporte

Se debe transformar su matriz energética e impulsar el uso de las energías verdes y construir un tren de vía eléctrica para complementar el transporte.

Finalmente, el candidato manifiesta estar muy preocupado por la polarización política que se vive en el país por las corrientes locales y mundiales; pide priorizar los proyectos antes que las ideologías.

