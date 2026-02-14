Defensoría redobla controles en la Terminal de Buses por el feriado largo

Ante la gran afluencia de viajeros por las fiestas de Carnaval, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha dispuesto un despliegue especial en la Terminal de Buses de Cochabamba. El objetivo principal es la emisión de permisos de viaje y la verificación de documentos para prevenir irregularidades en el traslado de menores.

Cinthia Prado, directora de Género Generacional, confirmó que se ha duplicado el personal para cubrir la demanda:

"Estamos redoblando nuestros esfuerzos. Esperamos una gran afluencia de usuarios y nuestro equipo de prevención tiene un trabajo muy arduo este fin de semana".

Horarios de atención y cierre

Para que los padres de familia tomen previsiones, se han establecido los siguientes horarios de atención en la terminal:

Sábado, domingo y lunes: Atención normal de 06:00 a 22:00 .

Martes de Ch'alla: La Terminal de Buses permanecerá cerrada, por lo que no habrá salidas ni atención de la Defensoría en ese punto.

Seguridad en el Corso Infantil

Más allá de la terminal, la Defensoría extenderá su vigilancia a los eventos masivos de la ciudad. Equipos de prevención estarán presentes en el Corso Infantil, donde se distribuirán manillas de identificación para evitar el extravío de niños y asegurar que las familias disfruten de las fiestas bajo un entorno de protección.

"Queremos que nuestros niños pasen una linda fiesta y nosotros, junto a los padres, seremos los encargados de su seguridad", añadió Prado.

