Comunidad

Cochabambinos se movilizan para el feriado largo: Panorama en la Terminal y el Aeropuerto

Pese a reprogramaciones de vuelos y una reducción en las empresas de transporte operativas, cientos de ciudadanos buscan llegar a su destino para Navidad.

Milen Saavedra

24/12/2025 21:03

Cochabambinos se movilizan para el feriado largo: Panorama en la Terminal y el Aeropuerto
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

A pocas horas de que el reloj marque la medianoche, los principales nodos de transporte de Cochabamba se convierten en el escenario de miles de historias personales. Padres, hijos y hermanos se apresuran para cruzar el país y lograr el ansiado reencuentro familiar en una jornada marcada por la esperanza de llegar a tiempo para la cena de Nochebuena.

La Terminal: Abrazos a contrarreloj

En la terminal terrestre, el ambiente es de un movimiento regular pero constante. Aunque no se registra un colapso de pasajeros, la urgencia se siente en las ventanillas. Según la administración, algo más de la mitad de las empresas operadoras están trabajando hoy, lo que ha obligado a los viajeros a planificar con cuidado.

Muchos ciudadanos pasarán el cambio de día en pleno viaje, recibiendo la Navidad en la carretera mientras se dirigen a visitar a sus seres queridos para disfrutar del feriado largo que se extiende hasta el domingo. Para quienes aún deben viajar, es vital recordar los horarios:

  • Última salida: El último bus partirá a las 22:30.

  • Cierre de instalaciones: A las 23:00 las puertas de la terminal se cerrarán por completo.

  • Reapertura: Mañana, 25 de diciembre, la atención se retomará a las 04:30 de la madrugada.

Aeropuerto: Entre la espera y el reencuentro

En el Aeropuerto Jorge Wilstermann, la situación es distinta. Tras una tarde de gran afluencia de personas que llegaban al departamento, la noche transcurre con menos pasajeros pero con historias de paciencia. Algunos viajeros han tenido que lidiar con la incertidumbre de las reprogramaciones, como el caso de una pasajera que esperaba viajar a las 18:00 hacia Santa Cruz y terminó aguardando hasta las 21:25 para poder abrazar a su madre y hermanos.

El flujo aéreo no se detendrá hasta el último minuto:

  • Vuelo de despedida: La última aeronave en despegar lo hará a las 23:59.

  • Bienvenida navideña: El último vuelo del día, procedente de La Paz, aterrizará en Cochabamba ya iniciada la Navidad, pasada la medianoche.

Pese a los contratiempos logísticos, el sentimiento predominante en ambos puntos es la alegría de aprovechar estos días de descanso para fortalecer los lazos con los seres queridos.

 

 

 

