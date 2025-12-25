TEMAS DE HOY:
Economía

¿Va a cobrar su renta? Estos son los documentos que debe llevar a partir de 2026

El Senasir confirmó los requisitos y la fecha para el inicio del cobro de rentas desde enero de 2026; los beneficiarios deberán tomar en cuenta el portar algunos documentos.

Jhovana Cahuasa

24/12/2025 20:32

Foto: Red Uno Archivo.
Bolivia

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cual se hará efectivo en los primeros días del nuevo año 2026.

De acuerdo con la información difundida por la institución en sus plataformas digitales, el desembolso de los haberes comenzará oficialmente el viernes 2 de enero de 2026.

Esta programación busca evitar aglomeraciones y asegurar que los rentistas cuenten con sus recursos de manera oportuna, considerando el cierre de gestión y los feriados bancarios de la última semana de diciembre.

Documentación indispensable para garantizar un proceso ágil y evitar contratiempos en las ventanillas de pago, el Senasir recordó que los beneficiarios deben portar obligatoriamente dos documentos actualizados:

  • Cédula de Identidad vigente (original y fotocopia).

  • La última boleta de pago, que sirve como respaldo para la verificación del sistema.

El operativo tendrá alcance nacional y se desarrollará bajo medidas de seguridad reforzadas para proteger a los adultos mayores.

 

 

