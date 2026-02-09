¿Solo ahorras? Así puedes dar el paso para convertirte en inversor

Invertir no es buscar ganancias rápidas, sino proteger el dinero y planificar objetivos financieros, señala un economista.
09/02/2026 12:07
El economista y experto en finanzas Salvador Ortega explicó que ahorrar sigue siendo una práctica positiva, pero ya no es suficiente para proteger el dinero, debido a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación en el actual contexto económico,
Según el especialista, cuando una persona solo ahorra y mantiene su dinero en el banco, este pierde valor con el tiempo.
Ortega indicó que uno de los principales obstáculos para invertir es el miedo al riesgo, lo que hace que muchas personas mantengan sus ahorros sin generar crecimiento.
El economista destacó que invertir no significa buscar ganancias rápidas, sino pensar a largo plazo y evitar decisiones impulsivas que pueden derivar en estafas o pérdidas.
Mencionó que toda inversión implica riesgos, pero estos pueden ser conocidos y gestionados según los objetivos de cada persona.
Ortega recomendó mantener una parte del dinero como ahorro para emergencias y destinar otro porcentaje a inversión, priorizando siempre la educación financiera y el conocimiento previo antes de colocar el capital. “Nunca hay que invertir en algo que no se conoce”, afirmó.
Finalmente, señaló que la inversión permite planificar objetivos como la jubilación, la educación o la independencia financiera, y subrayó que el cambio principal debe ser de mentalidad: pasar de solo conservar el dinero a hacerlo crecer de manera responsable y planificada.
