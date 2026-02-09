¿Solo ahorras? Así puedes dar el paso para convertirte en inversor

El economista y experto en finanzas Salvador Ortega explicó que ahorrar sigue siendo una práctica positiva, pero ya no es suficiente para proteger el dinero, debido a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación en el actual contexto económico,

Según el especialista, cuando una persona solo ahorra y mantiene su dinero en el banco, este pierde valor con el tiempo.

Como ejemplo, señaló que la inflación superior al 20% registrada en 2025 en Bolivia implica que un salario de 3.000 bolivianos ahora equivale a un poder de compra cercano a los 2.500 bolivianos. “No es que el salario haya bajado, sino que el dinero compra menos”, explicó.

Ortega indicó que uno de los principales obstáculos para invertir es el miedo al riesgo, lo que hace que muchas personas mantengan sus ahorros sin generar crecimiento.

Sin embargo, advirtió que actualmente los intereses bancarios se encuentran por debajo de la inflación, lo que provoca una pérdida real del dinero. “Si la inflación es del 20% y el banco paga entre 5% y 6%, se pierde alrededor del 15%”, precisó.

El economista destacó que invertir no significa buscar ganancias rápidas, sino pensar a largo plazo y evitar decisiones impulsivas que pueden derivar en estafas o pérdidas.

Mencionó que toda inversión implica riesgos, pero estos pueden ser conocidos y gestionados según los objetivos de cada persona.

Entre las opciones, el economista sostuvo que se encuentran inversiones en acciones, bonos, criptomonedas, deuda estatal, bienes raíces o capital privado, cada una con distintos niveles de rentabilidad y riesgo. También mencionó la posibilidad de adquirir bonos estatales, como una forma de prestar dinero al Estado a cambio de una tasa de interés.

Ortega recomendó mantener una parte del dinero como ahorro para emergencias y destinar otro porcentaje a inversión, priorizando siempre la educación financiera y el conocimiento previo antes de colocar el capital. “Nunca hay que invertir en algo que no se conoce”, afirmó.

Finalmente, señaló que la inversión permite planificar objetivos como la jubilación, la educación o la independencia financiera, y subrayó que el cambio principal debe ser de mentalidad: pasar de solo conservar el dinero a hacerlo crecer de manera responsable y planificada.

Mira la programación en Red Uno Play