Asalto de película en Italia: explosiones y robo millonario a un camión blindado

Un impactante golpe comando sacudió este lunes por la mañana al sur de Italia, cuando una banda fuertemente armada emboscó y asaltó un camión blindado que transportaba dinero en una ruta estratégica de la región de Apulia.

El violento episodio ocurrió cerca de la localidad de Squinzano, sobre la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, y dejó escenas dignas de una película de acción: explosiones, disparos, vehículos incendiados y decenas de automovilistas atrapados.

El ataque se registró alrededor de las 08:30 (hora local), en un horario de alto tránsito, lo que incrementó el nivel de riesgo para los conductores que circulaban por la zona.

Bloqueo, engaño y ataque armado

Según las primeras investigaciones, los delincuentes incendiaron una camioneta y un camión para bloquear la vía y retrasar la llegada de las fuerzas de seguridad.

Luego, utilizando vehículos camuflados como patrulleros, simularon un control policial y obligaron a detenerse tanto al camión blindado como al vehículo que lo escoltaba.

Vestidos de negro y armados con fusiles de asalto AK-47, los asaltantes redujeron a los custodios y abrieron fuego contra el transporte de caudales.

Explosiones, tiroteo y fuga

Al no poder acceder de inmediato al dinero, los delincuentes colocaron explosivos en la parte trasera del blindado y volaron sus puertas.

En medio del asalto, una patrulla de los Carabineros logró atravesar el bloqueo, lo que desencadenó un intenso tiroteo con la banda.

Pese a la violencia del enfrentamiento, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Tras el ataque, la mayoría de los integrantes del grupo logró huir con el botín. Sin embargo, dos sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, mientras continúa la búsqueda del resto.

El asalto quedó grabado

Parte del operativo criminal fue registrado en un video grabado por un transportista que circulaba en sentido contrario.

En las imágenes se escucha la advertencia en italiano:

“Guarda, guarda, hanno rubato il furgone” (“Mirá, mirá, robaron el camión”), segundos antes de una fuerte explosión.

El material se viralizó rápidamente en redes sociales y medios europeos.

Ruta paralizada y botín millonario

La ruta estatal 613 permaneció cerrada durante varias horas debido a los peritajes y al amplio despliegue policial.

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente el monto robado, medios locales estiman que el botín podría alcanzar hasta tres millones de euros.

Las investigaciones continúan para identificar a toda la organización criminal y determinar si se trata de una banda especializada en este tipo de asaltos.

