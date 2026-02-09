Paro total en la Terminal Bimodal: flotas suspenden venta de pasajes por alza de tarifas

Las operaciones en la Terminal Bimodal de Santa Cruz quedaron paralizadas este lunes luego de que las empresas de transporte interdepartamental e interprovincial cerraran sus oficinas y suspendieran la venta de pasajes como medida de protesta contra el incremento de tarifas impuesto por la nueva administración.

Desde tempranas horas, los usuarios que llegaron hasta la terminal para comprar boletos o enviar encomiendas se encontraron con las persianas cerradas y sin atención en las ventanillas. La medida fue asumida por las flotas, cuyos representantes se declararon en desacuerdo con el aumento en el costo del alquiler de los locales desde donde operan.

Denuncian incrementos del 100%

Según los transportistas, la administración pretende duplicar los montos de alquiler. Algunos denunciaron que los costos pasarían de Bs 3.000 a Bs 6.000, mientras que otros indicaron que el incremento sería de Bs 1.500 a Bs 3.000, lo que también representa una subida del 100%. Señalan que estas modificaciones no fueron consensuadas y afectan seriamente la sostenibilidad del servicio.

A esto se suma el alza en el peaje que deben pagar los motorizados para ingresar a la terminal. De acuerdo con los datos proporcionados por los trabajadores, los nuevos precios son:

Motocicletas: de Bs 2 a Bs 3

Vehículos livianos: de Bs 3 a Bs 4

Vehículos medianos: de Bs 6 a Bs 7

También indicaron que el uso de los baños públicos habría subido de Bs 1 a Bs 2.

Acusaciones de cobros irregulares

Los dueños de las empresas de buses también denunciaron presuntos cobros indebidos por parte del nuevo director de la terminal, asegurando que se les estaría exigiendo dinero adicional al margen de lo establecido en sus contratos. Estas acusaciones aún no cuentan con una respuesta oficial por parte de la administración.

Reunión en curso

El conflicto se arrastra desde la pasada semana. El jueves, los transportistas ya habían protagonizado una protesta y buscaban sostener una reunión con la administración, la cual según indicaron no se concretó.

Este lunes, se instaló finalmente un encuentro entre representantes de las empresas de transporte y autoridades de la terminal. Los resultados de esa reunión se esperan en las próximas horas y podrían definir si se levanta o no la medida de presión.

Mira la programación en Red Uno Play