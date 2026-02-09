Vicepresidente Cívico exige que el seguro por combustible se active en 72 horas

En medio de la instalación del diálogo por la calidad del combustible en YPFB, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, manifestó la preocupación de distintos sectores y anunció que exigirán respuestas concretas y rápidas al Gobierno nacional.

Zambrana señaló que uno de los principales pedidos será que el denominado “seguro solidario” funcione de manera ágil y eficiente.

“Vamos a exigir que el seguro solidario sea rápido, sea eficiente, sea de forma accesible y que de verdad ese procedimiento para poder hacer la reposición y la compensación de los daños sea violento y rápido. En 72 horas esto se tiene que dar”, afirmó.

El dirigente cívico sostuvo que no se puede permitir que los afectados enfrenten trámites burocráticos prolongados. “No debemos estar en un lugar que después tengamos trámites engorrosos y demás. El Estado debe hacer un trabajo rápido porque acá hay un error del gobierno”, remarcó.

Asimismo, indicó que el Comité Pro Santa Cruz exigirá claridad sobre el procedimiento de compensación, tanto para quienes resulten afectados de ahora en adelante como para quienes ya invirtieron dinero en la reparación de sus motorizados.

Zambrana también pidió que se determinen responsabilidades por la vía administrativa y legal. “Queremos saber quiénes son los responsables, no por un tema de meterlos en una picota fuera de YPFB, sino por un tema de justicia y en la economía de los bolivianos”, sostuvo.

Finalmente, exigió que la calidad del combustible esté debidamente certificada para evitar futuras dudas y desconfianza entre los usuarios.

En la reunión participarán autoridades del Gobierno, entre ellas los ministros de Obras Públicas e Hidrocarburos, el presidente de YPFB y representantes de distintos sectores, incluidos transportistas a nivel nacional.

