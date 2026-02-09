Fiscalía no descarta ajuste de cuentas tras asesinato de menor en San Ramón

El fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, se refirió a la investigación por el asesinato de un menor de 14 años ocurrido en el municipio de San Ramón, un hecho que ha causado consternación en la población.

La autoridad explicó que el Ministerio Público trabaja de manera conjunta con la Policía Boliviana para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del crimen.

Según detalló Mendoza, el ataque ocurrió en el domicilio de los tíos del menor, donde la víctima había llegado minutos antes para cenar.

“Se tiene claro, por las cámaras de seguridad, que el vehículo ha sido ya identificado, marca Toyota, clase Noah, color plomo, del cual descendieron dos personas que ingresaron al inmueble y le quitaron la vida al menor”, informó.

El fiscal indicó que los atacantes portaban armas de grueso calibre y que, tras el hecho, huyeron con rumbo aún desconocido. Se realizaron trancas móviles en diferentes puntos del departamento con el objetivo de capturarlos.

Sobre el móvil del crimen, Mendoza señaló que no se descarta ninguna hipótesis. “No descartamos tal vez que sea un ajuste de cuentas relacionado con un hecho de narcotráfico o algo vinculado a ese índice”, manifestó, aunque aclaró que la investigación continúa en curso.

Asimismo, indicó que el tío del menor aún no ha sido encontrado y que la tía, quien se encontraba en el inmueble al momento del ataque, todavía no prestó declaración. La madre del menor ya fue entrevistada por el Ministerio Público, mientras que se espera tomar declaración al padre en las próximas horas.

“Es una investigación muy compleja. El Ministerio Público está trabajando 24/7 para esclarecer este lamentable hecho de sangre y dar certeza a la población”, afirmó Mendoza.

Las autoridades continúan con allanamientos y toma de declaraciones con el objetivo de establecer con precisión si el menor era el objetivo directo del ataque o si se trató de una posible confusión.

