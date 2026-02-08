Con ‘Tití me preguntó’, Bad Bunny abrió un medio tiempo histórico en el Super Bowl

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes, apareció con un balón de fútbol bajo el brazo para dar inicio al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX interpretando su exitoso tema “Tití me preguntó”.

El puertorriqueño lidera un Super Bowl histórico al convertirse en el primer artista en encabezar el show de medio tiempo con un repertorio musical íntegramente en español, marcando un hito cultural en el evento deportivo más visto del año.

La presentación contó además con apariciones sorpresivas. La estrella estadounidense Lady Gaga se sumó al escenario con un vestido azul para interpretar una versión en merengue de “Die With a Smile”, y luego bailó junto a Bad Bunny durante el inicio de “Baile Inolvidable”.

Por su parte, Ricky Martin también fue parte del espectáculo al aparecer sentado en una de las icónicas sillas blancas que evocan la portada de su álbum “DtMf”, desatando la ovación del público.

El show de medio tiempo fue celebrado por millones de espectadores en todo el mundo y consolidó la presencia de la música latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.





