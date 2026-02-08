[VIDEO] En un minuto y medio: encapuchados se llevaron dinero, cigarrillos y alcohol de una tienda

Un violento asalto tuvo lugar en un almacén barrial de Villa Vengochea, en General Rodríguez, en Argentina, cuando tres delincuentes armados ingresaron al local y amenazaron tanto a empleados como a clientes que se encontraban en el lugar, entre ellos una madre y su hija de unos 8 años.

El hecho ocurrió la noche del 30 de enero, aunque las imágenes de las cámaras de seguridad se difundieron en las últimas horas. En los videos se observa cómo los asaltantes, con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, irrumpen en el comercio y reducen a los trabajadores mientras otras personas esperaban ser atendidas.

Uno de los ladrones vestía un buzo de River Plate y llevaba un pasamontaña. Ese mismo asaltante le quitó el celular a una de las mujeres presentes y luego apuntó directamente al cajero, exigiéndole la recaudación. Según estimaron los comerciantes, los delincuentes se llevaron alrededor de 800 mil pesos, además de bebidas alcohólicas y unos 60 paquetes de cigarrillos.

Durante el asalto, que duró aproximadamente un minuto y medio, se escucharon amenazas constantes. En un momento, uno de los agresores lanzó una advertencia intimidante al empleado mientras le apuntaba con el arma. La situación generó escenas de pánico: la niña que estaba con su madre corrió a abrazarla al ver lo que sucedía.

Cuando parecía que los asaltantes se retiraban, regresaron al interior del local para llevarse más mercadería desde la parte trasera del comercio. Antes de huir, obligaron a las mujeres a dirigirse al fondo del lugar.

Tras concretar el robo, escaparon en un automóvil de color claro, que algunos testigos describieron como blanco y otros como gris.

La denuncia fue radicada ante la UFI N° 9 Descentralizada y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recolectados para identificar a los responsables, que hasta el momento continúan prófugos.

