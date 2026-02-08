[VIDEO] Trabajadores quedan suspendidos a gran altura en medio de tormenta y fuertes vientos

Momentos de pánico se vivieron en la ciudad de Emperatriz, en el estado brasileño de Maranhão, cuando dos trabajadores quedaron atrapados en un andamio suspendido en plena tormenta.

El incidente ocurrió mientras ambos realizaban labores en altura, cuando fuertes ráfagas de viento comenzaron a sacudir la estructura. La intensidad del clima desestabilizó el andamio, dejándolos expuestos al movimiento brusco y sin posibilidad de descender por sus propios medios.

La situación se tornó aún más peligrosa debido a la cercanía de cables eléctricos, lo que incrementó el riesgo y obligó a una respuesta inmediata de los equipos de emergencia. Testigos relataron que el andamio se balanceaba visiblemente, generando tensión entre quienes observaban desde el suelo.

Cuerpos de bomberos acudieron al lugar y desplegaron un operativo especializado de rescate en altura. Tras asegurar la estructura y aplicar protocolos de seguridad, lograron descender a los trabajadores de forma controlada. Ambos fueron puestos a salvo sin que se reportaran lesiones graves, aunque visiblemente afectados por el susto.

A continuación, el video:

