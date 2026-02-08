Perú aumentará la tarifa de Machu Picchu desde mayo: cuánto costará para turistas de Bolivia

El Gobierno de Perú incrementará desde el próximo 1 de mayo la tarifa de ingreso a Machu Picchu, con el objetivo de destinar los nuevos recursos al mantenimiento de los valores naturales y culturales del parque, informó este domingo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

La ministra del sector, Teresa Mera, explicó que el aumento fue aprobado en 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), aunque su aplicación se había postergado por distintos factores.

“Este incremento se debe a la necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque”, señaló la funcionaria en declaraciones a la agencia estatal Andina.

Nuevas tarifas para turistas extranjeros

Con el ajuste, los turistas extranjeros mayores de 18 años deberán pagar 163 soles (unos 48,6 dólares), tras un incremento de 11 soles adicionales.

En el caso de los visitantes extranjeros menores de edad, entre los 3 y 17 años, la tarifa aumentará en 5 soles, hasta llegar a 157 soles (46,8 dólares).

Ajuste para turistas nacionales y andinos

Para los turistas peruanos y de los países de la Comunidad Andina —Bolivia, Colombia y Ecuador—, la entrada pasará a costar 69 soles (20,5 dólares), tras un aumento de 5 soles.

Los menores de edad de este grupo pagarán 67 soles (20 dólares), luego de un ajuste de 3 soles.

Sustento técnico y dudas pendientes

Mera indicó que la medida responde a una evaluación técnica y permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad y conservación del sitio, declarado patrimonio cultural y natural de la humanidad por la Unesco en 1983.

“Necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones del parque, y para eso se requieren más recursos”, remarcó.

La ministra añadió que aún se evalúa si el incremento se aplicará también a los turistas que ya compraron entradas para junio y julio, meses que coinciden con la temporada alta de visitas.

