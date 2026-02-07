Tres jugadores de The Strongest aparecen en el equipo de la semana de la Copa Libertadores

Víctor Ábrego, Carlos Ventura y Jaime Arrascaita aparecen en el once titular de la Copa Libertadores publicado por la Conmebol tras la primera fecha. Los tres jugadores pertenecen a The Strongest, que la semana pasada disputó el duelo contra Deportivo Táchira de Venezuela en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Tras sus buenas actuaciones con el plantel atigrado ante el conjunto venezolano, los delanteros Víctor Ábrego y Carlos Ventura, junto al mediocampista Jaime Arrascaita, fueron incluidos en el once ideal de la Conmebol, donde también figuran otras figuras del fútbol sudamericano.

Equipo de la semana de la Copa Libertadores. Foto: redes sociales.

Junto a los tres jugadores de The Strongest, también aparecen Rafael Romo, de Universidad Católica de Ecuador; Jhon Carlos Chancellor y Luis Canga. Además, figuran los futbolistas Castro, Calzadilla, Díaz y Gentile, y el delantero Acosta.

Todos ellos acompañan a los mencionados jugadores del club boliviano, que venció 2-1 a Deportivo Táchira el pasado martes.

