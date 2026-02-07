¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este sábado 7 de febrero

El dólar paralelo en Bolivia se mantiene sin variaciones este sábado 7 de febrero de 2026, según datos del portal especializado dolarparalelobolivia.net. La divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,22 para la venta y Bs 9,25 para la compra, los mismos valores registrados en la jornada anterior.

De acuerdo con esa fuente, la falta de movimientos refleja una estabilidad temporal en el mercado informal.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta una cotización similar, con Bs 9,26 para la compra y Bs 9,22 para la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.





