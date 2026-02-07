Entre lluvias y calor: el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de febrero en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé un sábado 7 de febrero marcado por tormentas eléctricas, lluvias y temperaturas elevadas en distintas regiones del país. El pronóstico incluye cielos nubosos, precipitaciones aisladas y calor, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Occidente

En el occidente boliviano, el clima será inestable durante gran parte de la jornada. La Paz registrará temperaturas entre 8°C y 23°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana, tormentas eléctricas en la tarde y nubosidad en la noche.

En El Alto, se prevén mínimas de 5°C y máximas de 18°C, con precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde.

Oruro tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 21°C. Aunque la mañana será despejada, se esperan tormentas eléctricas en horas de la tarde y lluvias nocturnas.

En Potosí, el día estará mayormente nublado, con lluvias en la mañana y la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.

Valles

En la región de los Valles, Cochabamba presentará temperaturas entre 14°C y 32°C, con cielo parcialmente despejado en la mañana y tormentas eléctricas durante la tarde.

Sucre registrará una jornada lluviosa, con precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde, y valores térmicos que irán de 15°C a 27°C.

En Tarija, el día comenzará con cielo despejado, pero se prevé un aumento de la nubosidad y lluvias con tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 16°C y 28°C.

Oriente

En el Oriente del país, las temperaturas serán elevadas y se mantendrá la probabilidad de lluvias. Santa Cruz de la Sierra alcanzará entre 24°C y 29°C, con cielo nublado y precipitaciones previstas para la noche.

En el norte amazónico, Cobija registrará mínimas de 22°C y máximas de 31°C, con cielos nubosos y posibles lluvias nocturnas.

Por su parte, Trinidad tendrá temperaturas entre 23°C y 30°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones durante la noche.

