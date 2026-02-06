Concluye reunión del Cengob para destrabar la gestión pública y acelerar políticas clave

Concluyó la reunión del Centro de Gobierno (Cengob), que reunió este viernes a ministros de Estado y directores generales de planificación con el objetivo de destrabar la gestión pública, ordenar prioridades y acelerar la ejecución de políticas estratégicas con impacto directo en la población.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, destacó que el Cengob es una herramienta que permite priorizar los grandes objetivos del país en el marco de los siete ejes de planificación.

“En esta reunión intercambiamos muchas ideas entre ministros y viceministros. Es un primer paso; ahora hay que seguir trabajando en la definición de plazos y objetivos para realizar el seguimiento de las metas fijadas a corto, mediano y largo plazo”, indicó Romero.

El Cengob, que se creó mediante Decreto Supremo 5500, articula el trabajo entre la Presidencia, los ministerios y las entidades estratégicas del Estado, para facilitar la coordinación interinstitucional y el seguimiento de prioridades, y de esta forma garantizar una rendición de cuentas.

De acuerdo con las autoridades, estos son los siete ejes alineados al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2026–2035:

1. Bolivia economía para la gente

2. Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia

3. Bolivia 50/50

4. Bolivia moderna y eficiente

5. Bolivia transparente

6. Bolivia bienestar para todos

7. Bolivia verde y sostenible

