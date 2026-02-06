TEMAS DE HOY:
Mala calidad de combustible Corrupción de menores Caso maletas

33ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Concluye reunión del Cengob para destrabar la gestión pública y acelerar políticas clave

El ministro Fernando Romero señaló que la gestión se articulará bajo ejes estratégicos que incluyen el modelo 50/50, la transparencia y la "Bolivia moderna".

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/02/2026 17:08

El ministro Romero explica los alcances del Cenegob. Foto Red Uno

Escuchar esta nota

Concluyó la reunión del Centro de Gobierno (Cengob), que reunió este viernes a ministros de Estado y directores generales de planificación con el objetivo de destrabar la gestión pública, ordenar prioridades y acelerar la ejecución de políticas estratégicas con impacto directo en la población.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, destacó que el Cengob es una herramienta que permite priorizar los grandes objetivos del país en el marco de los siete ejes de planificación.

En esta reunión intercambiamos muchas ideas entre ministros y viceministros. Es un primer paso; ahora hay que seguir trabajando en la definición de plazos y objetivos para realizar el seguimiento de las metas fijadas a corto, mediano y largo plazo”, indicó Romero.

El Cengob, que se creó mediante Decreto Supremo 5500, articula el trabajo entre la Presidencia, los ministerios y las entidades estratégicas del Estado, para facilitar la coordinación interinstitucional y el seguimiento de prioridades, y de esta forma garantizar una rendición de cuentas.

De acuerdo con las autoridades, estos son los siete ejes alineados al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2026–2035:

1. Bolivia economía para la gente

2. Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia

3. Bolivia 50/50

4. Bolivia moderna y eficiente

5. Bolivia transparente

6. Bolivia bienestar para todos

7. Bolivia verde y sostenible

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD