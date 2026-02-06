Fiscalía analiza denuncia por calidad de gasolina en Santa Cruz

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz analiza una denuncia relacionada con la presunta mala calidad de la gasolina distribuida en el país, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En un plazo de 24 horas se determinará si la denuncia es admitida, observada o desestimada.

La autoridad explicó que el recurso fue presentado por un asambleísta nacional, un senador, y actualmente se encuentra en la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental cruceña, donde un fiscal analista evaluará su viabilidad legal.

“Ha ingresado una denuncia en el departamento de Santa Cruz en la Fiscalía Departamental por parte de un asambleísta nacional, un senador. Hoy se encuentra esa denuncia en la unidad de análisis y ya será el fiscal analista que dentro de las 24 horas pueda determinar qué situación corresponde: admitir, observar o desestimar la misma. Esa es una facultad netamente de los fiscales analistas”, señaló Mariaca.

El fiscal general remarcó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene entre sus atribuciones garantizar que el combustible llegue en óptimas condiciones a la población boliviana, por lo que esa entidad también forma parte del contexto de la investigación.

“La ANH, dentro de sus facultades y su labor, está llamada a controlar que el producto, en este caso el combustible, llegue bien a los bolivianos. Nosotros vamos a ser exhaustivos y responsables cuando corresponda realizar una investigación”, afirmó.

Mariaca advirtió además que la situación no solo tendría implicaciones económicas, sino también riesgos para la seguridad de la población. Según indicó, el uso de combustible en mal estado podría provocar fallas mecánicas e incluso accidentes de tránsito.

“No podemos permitir que se afecte la economía y, de manera indirecta, también la vida de las y los bolivianos. Estamos hablando de que, fruto de que estos hechos hayan ocurrido, pueden registrarse accidentes. Puede apagarse un vehículo en pleno tránsito”, agregó.

La Fiscalía aguarda el informe técnico y la valoración inicial para definir si se abre formalmente una investigación que permita establecer responsabilidades sobre la calidad del carburante comercializado.

