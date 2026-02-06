“Obligaba a su alumna a ver pornografía”: envían a Palmasola a profesor acusado de corrupción de menores

Un profesor fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, en Santa Cruz, tras ser denunciado por el delito de corrupción de menores. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el municipio de Porongo.

Según informó el director de la Felcv, coronel Edson Fernández, la denuncia fue recibida inicialmente como un caso de abuso sexual. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones y se realizaron las valoraciones correspondientes bajo las directrices del Ministerio Público, se determinó la aprehensión del docente y su posterior presentación ante un juez cautelar.

La autoridad judicial dispuso 120 días de detención preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones por el delito de corrupción de menores.

El coronel Fernández explicó que, por tratarse de una víctima menor de edad, no se pueden brindar detalles específicos del caso para evitar la revictimización y preservar la investigación. No obstante, señaló que se trata de un hecho de gravedad que involucra a un educador que presuntamente habría utilizado su condición para vulnerar a la estudiante.

La Felcv continúa con las pesquisas y no descarta que la investigación pueda ampliarse en caso de surgir nuevas denuncias o posibles víctimas. De ser necesario, el proceso podría ser derivado a otras instancias investigativas.

