“No reacciona todavía”: padre de menor agredido en sparring clama por ayuda para gastos médicos

Un adolescente que resultó gravemente herido durante un sparring de boxeo continúa en estado crítico en una unidad de terapia intensiva, mientras su familia pide ayuda económica urgente para cubrir los elevados gastos médicos y gestionar su posible traslado al exterior para recibir atención especializada.

El menor no ha mostrado mejoría desde su internación, situación que mantiene en profunda angustia a sus padres. Su padre, Jasmani Núñez, expresó públicamente su desesperación y la esperanza de que su hijo pueda ser llevado a otro país, como Brasil, donde según indicó podría acceder a equipamiento médico más avanzado.

“Lo que pide la familia es por la salud de mi hijo, porque ya los responsables están detenidos. Y pedimos al Ministerio de Salud que nos colabore, por si pudiera yo alguna salida, algún otro país que tenga los equipamientos que pueda ayudar en la recuperación más rápida de mi hijo, porque él hasta el día de ahora sigue en terapia intensiva y no reacciona todavía”, señaló el padre.

Núñez describió a su hijo como un joven activo, dedicado al deporte y al estudio, y aseguró que mantiene la fe en su recuperación.

“Siempre fue un niño tranquilo, le gustaba el deporte. Yo lo llevaba a la Tahuichi, a sus campeonatos, al colegio. Era muy activo, pero tranquilo. Nunca pensé que le pasara esto a mi hijo”, recordó.

La familia enfrenta ahora una difícil situación económica debido a los costos diarios de atención médica en una clínica privada, que incluyen medicamentos, insumos y tratamientos especializados.

“La ayuda económica es imprescindible. Gracias a las personas que ya nos están ayudando, pero necesito más apoyo porque es una clínica privada. Todos los días son gastos en ampollas y medicamentos. Las esperanzas y la fe es lo último que se pierde. Se va a levantar de esa cama con la ayuda de todos”, expresó Núñez.

Los familiares también solicitaron el respaldo del Ministerio de Salud y Deportes para facilitar un posible traslado internacional que brinde nuevas opciones de tratamiento.

Cómo ayudar

Las personas que deseen colaborar económicamente con la familia pueden comunicarse a los siguientes números:

71378747 – 75089336 – 67780335

