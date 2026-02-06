Los bloqueos instalados en distintos puntos del departamento de Santa Cruz por la mala calidad del combustible fueron levantados este viernes, luego de un acuerdo alcanzado entre dirigentes de mototaxistas y el Comité pro Santa Cruz. La medida queda en suspenso hasta el lunes, día en que se instalará una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno nacional.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que se logró un entendimiento con representantes de la Confederación Departamental y de la Confederación Municipal de Mototaxistas, quienes en los últimos días encabezaron las movilizaciones.

“En esta mesa hemos llegado hoy a un acuerdo para que las federaciones a nivel departamental y municipal puedan estar sentadas el día lunes a las 9 de la mañana con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, la ANH y otras instancias competentes”, señaló el líder cívico.

Cochamanidis destacó que la suspensión de los bloqueos responde a la predisposición de los sectores movilizados y al compromiso de las autoridades de atender la problemática del combustible, que según remarcó no solo afecta a los mototaxistas, sino también a la población en general.

“Hoy se levantan los bloqueos hasta el día lunes, cuando nos reunamos con personeros del Gobierno para buscar una solución definitiva a este problema”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Departamental de Mototaxistas agradeció la intermediación del Comité Cívico y confirmó que las medidas de presión entran en un cuarto intermedio.

“Anunciamos como Confederación Departamental que levantamos todas las movilizaciones en todas las provincias hasta el día lunes”, afirmó el dirigente, detallando que ya se dio aviso a sectores de San Julián, Cuatro Cañadas, Guarayos, Samaipata, El Torno y Los Negros, donde las rutas permanecían bloqueadas.

