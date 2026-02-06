¡Atención conductores! Se levantan los bloqueos y se restablece el paso hacia los Valles cruceños

Las rutas hacia los Valles cruceños se encuentran despejadas este viernes luego de que los sindicatos de mototaxistas decidieran ingresar en un cuarto intermedio y suspender los bloqueos instalados en las localidades de Santa Martha y Limoncito, en el municipio de El Torno. Una medida similar también fue levantada en Samaipata.

La protesta, que se había iniciado el jueves, fue impulsada por reclamos relacionados con la presunta mala calidad de la gasolina, la cual según el sector estaría provocando daños en los motores de sus motocicletas, además de generar pérdidas económicas para los trabajadores del transporte.

De acuerdo con un representante de los mototaxistas, el acuerdo alcanzado con las autoridades establece que aguardarán hasta que se agote el combustible actualmente disponible en los surtidores de la zona.

El nuevo suministro que llegue, indicó, deberá cumplir con los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente. En caso contrario, el sector advirtió que retomará las medidas de presión a partir del próximo lunes.

Mientras tanto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó este viernes que los usuarios ya pueden cargar “gasolina de calidad” sin inconvenientes, asegurando que el combustible distribuido cumple con las especificaciones requeridas.

En Samaipata, los manifestantes adoptaron una decisión similar, optando por una pausa en las movilizaciones mientras esperan una respuesta concreta de las autoridades competentes. El sector mantiene la expectativa de que en los próximos días se brinde una solución definitiva al problema.

