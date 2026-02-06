Lanzó su bolso para salvarse: joven es brutalmente golpeado tras evitar un robo en Cochabamba

Un nuevo hecho de inseguridad generó alarma en la ciudad de Cochabamba. Una pareja de jóvenes fue atacada por cuatro personas en la zona norte, cuando llegaban al domicilio de la joven, sobre la calle Julio Rodríguez, en la ciclovía.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo la pareja se detiene frente a la vivienda, momento en el que cuatro sujetos comienzan a acercarse de manera sospechosa. Al percatarse del peligro, el joven se quita rápidamente su bolso y lo lanza al interior del domicilio para evitar el robo, mientras la joven corre para pedir auxilio.

Golpiza tras frustrar el asalto

Al ver que no lograron concretar el robo, los agresores reaccionaron con violencia y atacaron al muchacho, propinándole una brutal golpiza que lo dejó malherido.

De acuerdo con familiares, la joven también habría sido agredida durante el ataque.

Tras la agresión, los cuatro sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Cámaras clave para la investigación

Las grabaciones de seguridad se convirtieron en una pieza fundamental para identificar a los responsables. Vecinos y familiares esperan que el material ayude a la Policía a dar con el paradero de los atacantes.

Asimismo, denunciaron que la zona presenta constantes hechos delictivos, especialmente en horas de la noche y madrugada.

Piden más seguridad

Ante lo ocurrido, los vecinos y allegados de las víctimas exigieron mayor presencia policial y patrullaje preventivo, para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Mira la programación en Red Uno Play