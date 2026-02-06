¡Martins regresa al fútbol! La FBF rompe el silencio: “Marcelo ama a la Verde”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, se pronunció sobre el regreso de Marcelo Martins a la actividad profesional y no ocultó su satisfacción por volver a ver en cancha al máximo goleador histórico de la selección boliviana.

“Todos los bolivianos conocemos el cariño y el amor que le tiene Marcelo a la Verde, a su selección, que ha luchado tanto. Nadie quiere ver a un jugador tan grande como Marcelo en el retiro absoluto. Si hay una posibilidad de verlo actuando primeramente en el club Oriente y si todo va bien en la selección, yo aplaudiré”, expresó Costa.

El titular federativo también remarcó que en este momento el fútbol boliviano debe sumar a todos los futbolistas que puedan aportar, sin cerrarle la puerta a nadie.

“No se cierra la puerta a nadie. En estos momentos debemos tocar las puertas de todo el talento y toda la potencia del fútbol boliviano. Por ejemplo, Surinam, que es nuestro rival, está tratando de repatriar a varios jugadores que están actuando en el fútbol europeo. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, creo que hemos dado grandes pasos”, agregó.

Costa cerró su intervención dejando en claro que el regreso de Martins es una noticia positiva, no solo para el fútbol nacional, sino también pensando en lo que se viene para la Verde en cuestión del repechaje.

