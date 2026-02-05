El defensor argentino Lautaro Di Lollo se volvió viral en redes sociales luego de regalar 300 dólares en efectivo a un comerciante ambulante, quien a cambio le entregó un cajón de plantas.

El gesto del futbolista, de 20 años, fue registrado y compartido por el vendedor Thiago Sotelo, quien se mostró agradecido por la acción del jugador de Boca Juniors.

“Gracias Lauti Di Lollo. Sos un capo, nunca pierdas ese corazón que tenés. Muchas bendiciones, hermano”, escribió Sotelo junto al video publicado. Además, contó un detalle que sorprendió a sus seguidores: “Me compró plantas. Un re corazón tiene. Me dijo que me va a regalar una remera firmada”.

Sotelo cuenta con miles de seguidores en TikTok, donde suele compartir contenido sobre su día a día y también encuentros con personas conocidas.

En lo deportivo, Di Lollo renovó contrato con Boca para este 2026 y recientemente anotó un gol de cabeza en la victoria del Xeneize frente a Deportivo Riestra, en el estreno del campeonato argentino.

