¿Alcanza para la parrilla? Estos son los precios de la carne de res y pollo en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra amaneció con movimiento en el mercado Abasto Antiguo, uno de los centros de abasto más tradicionales de la Ciudad de los Anillos, donde comerciantes aseguran que los precios todavía son más accesibles en comparación con otros puntos de venta.

Un recorrido por los puestos de carne permitió conocer cuánto deben presupuestar las familias y los amantes de la parrilla para sus compras.

En el sector de carne de res, la carne molida se comercializa en 56 bolivianos el kilo, mientras que cortes de primera, ideales para milanesas o bistec, oscilan entre 70 y 75 bolivianos el kilo. Para los parrilleros, la popular “pollerita” se ofrece en 55 bolivianos el kilo, un corte que suele pesar alrededor de seis kilos por pieza, lo que eleva su costo total por encima de los 300 bolivianos.

Los vendedores explican que la tonalidad de la grasa puede orientar sobre el tipo de crianza del ganado: grasa amarilla en animales alimentados con pasto y grasa blanca en ganado de confinamiento.

En cuanto al pollo, una de las proteínas más consumidas en los hogares, el kilo se encuentra en 18 bolivianos, tanto entero como en presas (pechuga o pierna), según indicaron las comerciantes. Señalan que el precio puede variar dependiendo de la temporada y la oferta diaria, ya que el producto llega desde la madrugada para garantizar frescura.

Los comerciantes coinciden en que, si bien los precios pueden fluctuar, el Abasto Antiguo sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan ahorrar en la canasta familiar. Entre compras, algunos aprovechan para refrescarse con bebidas tradicionales como la leche de soya o el refresco de sésamo, que se venden desde 2 bolivianos el vaso.

