ANH activa controles y análisis de combustible en estaciones de servicio ante denuncias por su calidad

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició un operativo de control, a nivel nacional, con el objetivo de verificar y supervisar la calidad del combustible que se comercializa en las estaciones de servicio del país.

En el operativo, se toman muestras de combustible en estaciones de servicio, las cuales serán enviadas a laboratorios certificados para su respectivo análisis, con el objetivo de verificar que el producto cumpla con todos los parámetros que establece la normativa vigente.

Actualmente, la ANH cuenta con tres laboratorios móviles en el eje troncal donde se realiza el análisis básico de la toma de muestras.

Adicionalmente a los operativos, se tiene previsto el acompañamiento a la toma de muestras que realizará YPFB del 5 al 7 de febrero en los laboratorios de Paraguay, desde donde se importa el producto.

“Estas acciones que lleva adelante la ANH forma parte de las tareas de fiscalización y control con el objetivo de verificar la calidad del combustible y en respuesta a los volúmenes residuales de gasolina reportados por YPFB”, señala un reporte de la ANH.

