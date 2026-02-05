Estas son las monedas más sólidas de América Latina en 2026

Las principales monedas de América Latina iniciaron el 2026 con una apreciación selectiva frente al dólar, impulsadas por la debilidad global de la divisa estadounidense. El real brasileño, el peso chileno, el peso mexicano y el peso colombiano lideran este repunte regional.

El dólar enfrenta crecientes presiones por el aumento del déficit fiscal en Estados Unidos, los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y una acelerada diversificación hacia el oro y otros activos de reserva. A esto se suma la reciente decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés, con expectativas de recortes en el transcurso del año.

Este escenario mantiene la presión vendedora sobre la moneda estadounidense, reflejada en una caída del 10,66% del índice DXY en lo que va del año.

“El mapa cambiario de América Latina vuelve a enviar una señal contundente de rotación selectiva hacia mercados emergentes”, señaló Paula Chaves, analista de mercados del bróker HFM, en declaraciones a Bloomberg Línea.

Ranking de monedas más fuertes en enero de 2026

Brasil (Real): +5,12%

Chile (Peso): +4,99%

México (Peso): +4,52%

Colombia (Peso): +2,97%

Costa Rica (Colón): +0,72%

Perú (Sol): +0,66%

Argentina (Peso): +0,39%

Uruguay (Peso): +0,26%

República Dominicana (Peso): +0,22%

Guatemala (Quetzal): -0,03%

Honduras (Lempira): -0,21%

Paraguay (Guaraní): -1,38%

¿Por qué cae el dólar?

Analistas coinciden en que la debilidad del dólar responde a una combinación de factores:

Mayor apetito por el riesgo

Expectativas de liquidez abundante

Retorno del carry trade

Amplios diferenciales de tasas entre países desarrollados y emergentes

Este contexto ha favorecido la entrada de capitales a los mercados latinoamericanos y ha impulsado las monedas locales.

¿Cuál es la moneda más fuerte en 2026?

Real brasileño

El real lidera la región gracias a las altas tasas de interés en Brasil y su fuerte exposición a las materias primas. Estos factores atraen flujos constantes de inversión extranjera.

Peso mexicano

Se mantiene como una de las principales puertas de entrada de capital institucional. Su fortaleza se apoya en la alta liquidez, el nearshoring y su posición externa sólida.

Sol peruano

Tras apreciarse un 10,6% en 2025, el sol continúa fuerte en 2026, respaldado por un sólido superávit comercial y altos precios de exportaciones mineras.

Peso chileno

Su desempeño está estrechamente ligado al precio del cobre y a las expectativas sobre los metales industriales, impulsadas por la demanda china y la transición energética.

Peso colombiano

La apreciación se explica por flujos vinculados al financiamiento del Gobierno, movimientos de fondos de pensiones y el buen desempeño del petróleo.

¿Qué se espera en el corto plazo?

Un informe de Credicorp Capital señala que, aunque el dólar podría estabilizarse y recuperarse en el mediano plazo, en el corto plazo persistirían las presiones de apreciación sobre las monedas latinoamericanas, impulsadas por el apetito por riesgo y los flujos hacia mercados emergentes.

Mira la programación en Red Uno Play