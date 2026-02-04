Ministro de Economía destaca apoyo del BID a la estabilidad macroeconómica de Bolivia

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Espinoza, destacó el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica del país y a la implementación de una agenda de reformas orientadas a mejorar la eficiencia, la productividad y la creación de empleo.

El pronunciamiento fue realizado a través de sus redes sociales, en el marco de su participación en el Taller para las Finanzas Públicas de Bolivia, organizado por el Grupo Banco Mundial en Estados Unidos, espacio en el que se abordan desafíos y perspectivas para la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico.

“Gracias, Ilan Goldfajn. Valoramos mucho el apoyo del #BID al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y a una agenda de reformas orientadas a mejorar la eficiencia, la productividad, la creación de empleo y, en definitiva, el bienestar de nuestra gente. “En #Bolivia trabajamos para que el crecimiento sea sostenible, con políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables y aseguren que los beneficios del desarrollo lleguen a toda la población”, posteó en sus redes Espinoza.

Espinoza valoró el apoyo del BID, presidido por Ilan Goldfajn, subrayando que la cooperación internacional resulta clave para impulsar políticas públicas que promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. En ese sentido, remarcó que el Gobierno boliviano trabaja en medidas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables y a garantizar que los beneficios del desarrollo económico lleguen a toda la población.

La participación de Bolivia en este tipo de encuentros internacionales busca fortalecer el diálogo técnico, compartir experiencias y consolidar estrategias que contribuyan a la estabilidad económica y al bienestar social del país.

