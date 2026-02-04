Bloqueo en Montero: mototaxistas protestan por calidad del combustible

Decenas de mototaxistas instalaron este miércoles un bloqueo en Montero, cortando la ruta que une a Santa Cruz con Cochabamba, en protesta por la calidad de la gasolina, que, según el sector, estaría causando averías en los motores de sus vehículos, afectando su principal fuente de ingresos.

La dirigencia del sector advirtió que la medida de presión se masificará en las próximas horas en distintas provincias del norte integrado de Santa Cruz y que el bloqueo no será levantado mientras el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el ministro de Hidrocarburos no se presenten en el lugar del piquete para brindar explicaciones.

Desde la Federación de Mototaxis 2 de Diciembre afirmaron que miles de motocicletas del norte integrado habrían resultado dañadas por la supuesta mala calidad del combustible.

Asimismo, anunciaron que los bloqueos se extenderán a otros puntos estratégicos, entre ellos Satélite Norte, Warnes, Montero, Minero, Portachuelo, San Carlos y Yapacaní.

Para el Gobierno las deficiencias en la calidad de algunos combustibles tienen su origen en residuos acumulados y en procesos inadecuados de la anterior administración del MAS, y no en la gasolina que actualmente se importa y distribuye en el país.

