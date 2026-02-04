Residuos en la gasolina estarían dañando motores en todo el país, advierte ingeniero mecánico

La preocupación por los daños en motores a causa del combustible se extiende a nivel nacional. Vehículos particulares y de transporte público han comenzado a presentar fallas mecánicas, situación que ha encendido las alertas entre conductores y especialistas del sector.

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz, Guido Moreno, explicó que el problema no radica únicamente en la mezcla de etanol con la gasolina, como señalaron autoridades de YPFB, sino en la presencia de residuos acumulados en los tanques de almacenamiento, producto de la falta de mantenimiento durante gestiones pasadas.

Según el ingeniero, reducir o aumentar el porcentaje de etanol no ataca la raíz del problema.

“Antes de pensar en una nueva reformulación del combustible, lo primero que se debe hacer es limpiar los tanques y dejarlos aptos para recibir gasolina con la calidad mínima exigida por estándares internacionales”, señaló.

Moreno indicó que estos residuos no son visibles a simple vista y no pueden ser filtrados por los usuarios, ya que se generan por la descomposición de los hidrocarburos dentro del combustible, lo que termina afectando directamente al sistema de alimentación del motor.

Asimismo, cuestionó la tardía reacción de las autoridades frente a una problemática que, según afirmó, se viene registrando desde hace varias semanas.

“El mantenimiento periódico de los sistemas de almacenamiento es una práctica básica en cualquier parte del mundo. Decir que no se sabía no es una opción”, sostuvo.

En cuanto a los daños en los motores, el especialista recomendó actuar de manera inmediata ante los primeros síntomas, como dificultad para encender el vehículo en frío, humo blanco, fuerte olor a gasolina cruda o fallas al acelerar bruscamente. De no hacerlo, el daño podría agravarse.

Finalmente, el representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos reiteró la necesidad de garantizar un combustible de calidad y procedimientos adecuados de almacenamiento y despacho, para evitar que la población continúe asumiendo los costos de una problemática que, asegura, es completamente prevenible.

Mira la programación en Red Uno Play