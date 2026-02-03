Surtidores y cañeros deslindan responsabilidad en mala calidad de gasolina

La Asociación de Surtidores (Asosur) y el Sector Agroenergético, a través de comunicados por separado, deslindaron responsabilidades por la calidad de los combustibles que han ocasionado problemas mecánicos y trasladando la presión directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Mientras los propietarios de estaciones de servicio aseguran que ellos solo comercializan el producto que reciben de la estatal petrolera, los ingenios azucareros defienden la pureza del etanol que producen y revelan que la mezcla actual es mínima, descartando que el alcohol sea el causante de los sedimentos o fallas en los motores.

En su comunicado, Asosur fue enfática al señalar que las estaciones de servicio son el último eslabón de la cadena y que no tienen control sobre la refinación o importación del combustible.

"Las estaciones de servicio no importan, no producen, ni son responsables de la calidad del combustible. El combustible es entregado y distribuido por nuestro único proveedor YPFB", señala el texto.

Asimismo, instaron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a que traslade su fiscalización a las plantas de origen.

"Instamos a la ANH a cumplir con su rol de fiscalización y control, verificando no solo el abastecimiento oportuno, sino también la calidad del combustible que entrega YPFB, en resguardo de los usuarios".

Por su parte, los ingenios Unagro, Guabirá, Aguaí, Granosol y Popular Capital emitieron un pronunciamiento técnico para desmentir los rumores que circulan en redes sociales sobre supuestos daños causados por el alcohol anhidro.

"Es falso que el etanol cause sedimentos, turbidez, daños mecánicos o mala calidad en las gasolinas. El etanol anhidro producido en Bolivia es ultra destilado, translúcido y libre de agua, con 99,5% de pureza", señala el comunicado emitido por el sector agroenergético.

Los productores revelaron que la mezcla real de alcohol en la gasolina, según establece la norma limita que la mezcla sea el máximo del 12%; sin embargo, YPFB no está retirando todo el volumen contratado, lo que da como resultado una mezcla real promedio del 8,11%.

"YPFB retiró solo el 67% del volumen contratado, lo que da como resultado una mezcla real promedio de 8,11%, haciendo imposibles los porcentajes que circulan en redes”, añade el texto.

Para concluir, el sector agroindustrial recordó que Bolivia utiliza etanol desde hace 7 años y que este componente es utilizado en más de 60 países para mejorar la combustión y elevar el octanaje de forma segura.

