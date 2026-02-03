Un video captado por las cámaras de seguridad de una vivienda en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha encendido el debate en las redes sociales. Lo que parecía ser una noche tranquila y nevada se convirtió en el escenario de un evento que muchos califican como paranormal.

Las imágenes, registradas durante la madrugada, muestran una sombra misteriosa que se desplaza con una rapidez sobrenatural a través de un vecindario residencial. Lo que más ha llamado la atención de los investigadores y curiosos no es solo la velocidad del ente, sino su interacción física con el entorno.

Evidencia en video

El fenómeno fue captado desde dos ángulos distintos por cámaras de diferentes marcas. En ambos registros se puede observar:

Una silueta oscura y difusa que barre la calle en cuestión de segundos.

El momento exacto en que la sombra pasa junto a los postes de luz, provocando que la nieve acumulada caiga bruscamente , como si un objeto sólido o una fuerte ráfaga de viento los hubiera golpeado.

La precisión del movimiento, que parece seguir una trayectoria lineal perfecta antes de desaparecer de la vista.

¿Fenómeno óptico o actividad paranormal?

El video ha acumulado miles de reproducciones en plataformas como ParanormalLink.com, donde los usuarios han propuesto diversas teorías. Mientras que algunos sostienen que podría tratarse de un "ente de sombra" o una manifestación energética, los más escépticos sugieren que podría ser un efecto visual causado por un insecto muy cerca del lente o un error en el procesamiento de la imagen digital (glitch).

Sin embargo, la caída de la nieve de los postes es el detalle que mantiene el misterio vivo, ya que sugiere que algo con masa o energía física realmente interactuó con los objetos del vecindario en ese preciso instante.

Hasta el momento, no se ha encontrado una explicación lógica que aclare qué fue lo que cruzó la calle aquella noche de invierno en Carolina del Norte.

