Se fue a trabajar y cuando volvió a su casa encontró una tragedia: sus dos hijos y la niñera estaban sin vida

Una tragedia doméstica conmociona a la capital argentina esta semana. Una mujer, al regresar de su jornada laboral el pasado lunes, encontró a sus dos hijos, de 2 y 4 años, y a la niñera de los menores, de 32 años, inconscientes en su departamento del barrio de Villa Devoto. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, los tres fallecieron.

El operativo de rescate comenzó tras un llamado al 911 alrededor de las 18:00 horas. Al llegar al edificio ubicado en la calle Mercedes, el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató que la niñera ya no presentaba signos vitales. Los dos hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación, aunque finalmente confirmaron su deceso horas más tarde.

El "asesino silencioso": Una falla técnica letal

Tras las inspecciones realizadas por la Policía Científica y el cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se determinó que la causa de las muertes no fue una fuga de gas natural, sino la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que es incoloro e inodoro, lo que impide que las víctimas detecten el peligro.

"La combustión se producía, pero los gases no eran evacuados debido a una ventilación deficiente", indica el informe técnico.

Los peritos hallaron una falla crítica en la instalación del departamento:

Obstrucción con escombros: Un tramo del conducto de ventilación del calefón (calentador de agua) estaba bloqueado por restos de materiales de construcción.

Efecto acumulación: Al no poder salir al exterior hacia el conducto general del edificio, los gases de combustión regresaron al interior de la vivienda, saturando el ambiente en pocos minutos.

Antecedentes y medidas preventivas

Este incidente ocurre apenas meses después de otra tragedia similar en el mismo barrio, donde cinco miembros de una familia fallecieron en julio de 2025 por causas casi idénticas.

La empresa proveedora de gas, Metrogas, procedió al corte preventivo del suministro en todo el edificio para inspeccionar las salidas de gases de las demás unidades. La justicia argentina ha caratulado la causa como "averiguación de causales de muerte", mientras se analiza si existió negligencia en el mantenimiento de la propiedad.

Las autoridades sanitarias han reiterado a la población la importancia de realizar revisiones anuales de los artefactos de combustión por parte de técnicos matriculados, especialmente antes de las temporadas de frío, para evitar el bloqueo de las rejillas y ductos de ventilación.

Con información de TN y La Nación.

