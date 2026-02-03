Volvían de dirigir un partido y terminó en tragedia: murió un árbitro

El fútbol argentino está de luto. Emanuel Leguizamón, árbitro de apenas 24 años, perdió la vida este lunes tras un violento accidente vial ocurrido en la Patagonia, cuando regresaba junto a otros tres colegas luego de cumplir funciones arbitrales en un partido oficial.

El siniestro se registró cerca del mediodía, en la zona de Cañadón Minerales, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N° 3, en el norte de la provincia de Santa Cruz.

Un vuelco devastador

La comitiva, perteneciente a la Liga Cultural de Santa Rosa (La Pampa), volvía a su ciudad tras arbitrar el encuentro disputado el domingo en Río Gallegos, donde Boxing Club y La Amistad de Cipolletti empataron 2-2 por el Torneo Regional Federal Amateur.

Según relataron medios locales, la camioneta perdió el control, mordió la banquina y dio varios tumbos, recorriendo cerca de 200 metros fuera de la calzada hasta quedar totalmente destruida.

El impacto fue tan violento que Leguizamón murió en el acto. El joven se había desempeñado como cuarto árbitro en el partido.

Tres heridos y escenas desgarradoras

Los otros tres árbitros que viajaban con él sufrieron heridas de diversa gravedad y permanecen internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Uno de ellos se encontraba inconsciente al momento del rescate.

Testigos que transitaban por la ruta describieron una escena estremecedora: el vehículo irreconocible, restos esparcidos y la desesperación mientras se aguardaba la llegada de bomberos y ambulancias.

Investigan las causas

La Policía de la Comisaría de Cañadón Seco realiza las pericias correspondientes para determinar si el accidente fue provocado por las fuertes ráfagas de viento lateral, habituales en la zona, o por el estado de la calzada.

Dolor y despedidas

Clubes, ligas deportivas y distintas instituciones del fútbol pampeano y patagónico expresaron su profundo pesar y enviaron condolencias a la familia de Emanuel, mientras se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución de los heridos.

