TEMAS DE HOY:
Mujer secuestrada en Yapacaní Nabor López secuestro

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Desde Bs 460 al mes: así son los planes de Starlink, el nuevo internet satelital en Bolivia

El servicio de Elon Musk inicia operaciones en el país y promete llevar conexión rápida incluso a zonas donde nunca llegó el internet tradicional

Silvia Sanchez

03/02/2026 12:21

Starlink inicia operaciones en Bolivia y revela sus precios. Imagen referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

Starlink, el servicio de internet satelital de alcance global desarrollado por SpaceX, ya inició operaciones en Bolivia y se presenta como una alternativa para quienes buscan mayor velocidad y cobertura, especialmente en zonas donde el internet tradicional es limitado o inestable.

Durante años, esta tecnología no pudo operar en el país por restricciones normativas. Sin embargo, con un nuevo marco legal y regulatorio, el Gobierno abrió las puertas a la innovación tecnológica con el objetivo de acelerar la inclusión digital, complementar la infraestructura existente y fortalecer el rol de Entel como socio estratégico del Estado.

¿Cuánto cuesta Starlink en Bolivia?

Según las cotizaciones disponibles en la página oficial de la empresa, estos son los precios referenciales para el mercado boliviano:

Planes para el hogar

  • Plan residencial estándar

    • Costo mensual: Bs 610

    • Kit Starlink: Bs 2.800

  • Plan residencial lite

    • Costo mensual reducido: Bs 460

  • Servicio mini para hogar

    • Costo mensual: Bs 610

    • Kit mini: Bs 2.200

    • Plan lite disponible por Bs 460 mensuales

Planes para empresas

En el caso del sector empresarial, los costos aumentan debido a equipos de mayor capacidad:

  • Kit Performance: Bs 25.000

  • Kit estándar: Bs 2.800

  • Costo mensual: entre Bs 425 y Bs 3.560, según el plan y la demanda de conectividad

Ingresa aquí para conocer más detalles de los precios: 

https://starlink.com/order?processorToken=a6a0048d-36e9-43fd-a918-7161ccbd8bfd&step=0

Velocidad y rendimiento

Starlink ofrece velocidades de descarga de entre 135 y 310 Mb/s, y velocidades de carga que van de 20 a 44 Mb/s, cifras que superan ampliamente el promedio disponible en muchas regiones del país, especialmente en áreas rurales y alejadas.

Más conectividad y un polo digital en El Alto

Además, el decreto autoriza la implementación del primer polo digital del país en la ciudad de El Alto, que comenzará a operar en febrero de 2026 y se expandirá progresivamente a otras regiones. Este proyecto busca impulsar el desarrollo tecnológico, la educación digital y la economía basada en el conocimiento.

Bolivia entra a la era del internet satelital

Con la habilitación de Starlink y otros proveedores internacionales, Bolivia da un paso importante hacia una conectividad más inclusiva, con internet de alta velocidad incluso en los puntos más alejados del territorio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD