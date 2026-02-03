Desde Bs 460 al mes: así son los planes de Starlink, el nuevo internet satelital en Bolivia

Starlink, el servicio de internet satelital de alcance global desarrollado por SpaceX, ya inició operaciones en Bolivia y se presenta como una alternativa para quienes buscan mayor velocidad y cobertura, especialmente en zonas donde el internet tradicional es limitado o inestable.

Durante años, esta tecnología no pudo operar en el país por restricciones normativas. Sin embargo, con un nuevo marco legal y regulatorio, el Gobierno abrió las puertas a la innovación tecnológica con el objetivo de acelerar la inclusión digital, complementar la infraestructura existente y fortalecer el rol de Entel como socio estratégico del Estado.

¿Cuánto cuesta Starlink en Bolivia?

Según las cotizaciones disponibles en la página oficial de la empresa, estos son los precios referenciales para el mercado boliviano:

Planes para el hogar

Plan residencial estándar Costo mensual: Bs 610 Kit Starlink: Bs 2.800

Plan residencial lite Costo mensual reducido: Bs 460

Servicio mini para hogar Costo mensual: Bs 610 Kit mini: Bs 2.200 Plan lite disponible por Bs 460 mensuales



Planes para empresas

En el caso del sector empresarial, los costos aumentan debido a equipos de mayor capacidad:

Kit Performance : Bs 25.000

Kit estándar : Bs 2.800

Costo mensual: entre Bs 425 y Bs 3.560, según el plan y la demanda de conectividad

Ingresa aquí para conocer más detalles de los precios:

https://starlink.com/order?processorToken=a6a0048d-36e9-43fd-a918-7161ccbd8bfd&step=0

Velocidad y rendimiento

Starlink ofrece velocidades de descarga de entre 135 y 310 Mb/s, y velocidades de carga que van de 20 a 44 Mb/s, cifras que superan ampliamente el promedio disponible en muchas regiones del país, especialmente en áreas rurales y alejadas.

Más conectividad y un polo digital en El Alto

Además, el decreto autoriza la implementación del primer polo digital del país en la ciudad de El Alto, que comenzará a operar en febrero de 2026 y se expandirá progresivamente a otras regiones. Este proyecto busca impulsar el desarrollo tecnológico, la educación digital y la economía basada en el conocimiento.

Bolivia entra a la era del internet satelital

Con la habilitación de Starlink y otros proveedores internacionales, Bolivia da un paso importante hacia una conectividad más inclusiva, con internet de alta velocidad incluso en los puntos más alejados del territorio.

