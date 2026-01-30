La NASA reprograma el despegue de Artemis II: el clima extremo en Florida obliga a retrasar la misión lunar

El regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna tendrá que esperar unos días más. La NASA anunció un ajuste en el calendario de la misión Artemis II tras verse obligada a suspender pruebas clave debido a una combinación de vientos intensos y temperaturas inusualmente bajas en la costa de Florida.

El "Ensayo Húmedo" bajo la lupa

El retraso afecta directamente al "wet dress rehearsal" (ensayo general con combustible), una fase crítica en la que se cargan los tanques del cohete Space Launch System (SLS) con propelentes criogénicos para simular la cuenta regresiva completa. Esta prueba, que debía realizarse esta semana, se ha reprogramado para el lunes 2 de febrero, según informa el portal Nasanet.

Durante el reciente frente frío, los equipos técnicos trabajaron contra reloj para proteger la nave Orión y el cohete SLS, activando sistemas de calefacción especiales para evitar daños en el hardware por las bajas temperaturas.

Nuevas fechas en el calendario

Como resultado directo de este ajuste técnico, la NASA ha descartado las oportunidades de lanzamiento del 6 y 7 de febrero. El nuevo cronograma queda de la siguiente manera:

Prueba de combustible (WDR): No antes del 2 de febrero.

Nueva ventana de lanzamiento: Domingo 8 de febrero (provisional).

"La seguridad de la tripulación y la integridad del vehículo siguen siendo la máxima prioridad", declaró la agencia en un comunicado oficial. La confirmación del despegue dependerá totalmente del éxito del ensayo del lunes y de que el clima en Florida finalmente dé una tregua.

Tripulación lista para la historia

Mientras los ingenieros ajustan el cohete más potente del mundo, los cuatro astronautas de la misión —quienes se convertirán en los primeros seres humanos en viajar a la Luna desde el programa Apolo— permanecen en cuarentena estricta en Houston. Su traslado al Centro Espacial Kennedy se mantiene en suspenso hasta que se complete satisfactoriamente el ensayo general.

Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, pero su trayectoria alrededor de nuestro satélite es el paso previo indispensable para que las misiones futuras logren llevar de nuevo a humanos, incluyendo a la primera mujer y al primer astronauta de color, al suelo lunar.

